Le notizie rappresentano tra il 16% e il 40% dei clic di Google

laprimapagina

(Di martedì 11 giugno 2019) Ben 4,7 miliardi di dollari guadagnati nel 2018 darilanciando lepiù popolari degli altri siti di news.

dontealberto : RT @CretellaRoberta: Csm: pressing per dimissioni, Ermini vede togati sospesi: Sia chiaro che eletti non rappresentano un gruppo https://t.… - giuseppelacara : RT @CretellaRoberta: Csm: pressing per dimissioni, Ermini vede togati sospesi: Sia chiaro che eletti non rappresentano un gruppo https://t.… - CretellaRoberta : Csm: pressing per dimissioni, Ermini vede togati sospesi: Sia chiaro che eletti non rappresentano un gruppo… -