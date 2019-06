Keanu Reeves nel trailer di Cyberpunk 2077

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) L'E3 2019 ha subito catalizzato su di se l'attenzione del pubblico dei videogiochi e non solo con la partecipazione dialla conferenza Xbox. Durante l'ncontro con la stampa è stato presentato il nuovodidi CD Projekt RED al termine del quale si è vista anche la comparsa dell'attore di John Wick 3, cosa che ha senza dubbio catalizzato ancor più l'attenzione verso un titolo che, sin dalla notizia della sua messa in cantiere, vantava una certa attenzione da parte degli appassionati. Al termine del, come se non bastasse ildigitale, il veroè salito sul palco per rendere nota, finalmente, la data di pubblicazione difissata per il 16 Aprile 2020.cinematicIlsvelato all'E3 a differenza di quelli passati non ha mostrato una sequenza di gameplay, ma una lunga cinematica di circa 4 ...

