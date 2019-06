Elogio di quelli che l’hanno capita

ilfoglio

(Di martedì 11 giugno 2019) Ci sono ancheche hanno capito. Il liberalismo è in crisi ma Alexis Tsipras e Maurizio Landini hanno capito che è insostituibile, che è di sinistra, per dirla con Giavazzi, che oltre il liberalismo c’è solo l’illiberalismo, una democrazia trombona, nazionalista squinzia e un po’ fascista, e s

PascaliLuciana : RT @EmaigSusy: @PascaliLuciana @X12RED Non è discriminare. Mi spiace, ma non riesco proprio a fare l'elogio dell'ignoranza e a demonizzare… - EmaigSusy : @PascaliLuciana @X12RED Non è discriminare. Mi spiace, ma non riesco proprio a fare l'elogio dell'ignoranza e a dem… -