Di Maio minaccia Whirlpool | Revoco 15 milioni di incentivi

Governo - Conte minaccia le dimissioni : «Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». Salvini: «Vogliamo andare avanti». Di Maio: «Stop attacchi a ministri M5s». In serata salta lo sblocca cantieri, i 5 Stelle: «Dalla Lega un muro»

Zingaretti : “Di Maio ipocrita - litiga con Salvini per metà giornata poi ci fa pace. Altri 4 anni di governo? Una minaccia” : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Governo per Altri quattro anni? E’ una minaccia non è un annuncio. Di fronte ad un governo che in 15 mesi ha prodotto quello che ha prodotto l’idea di governare Altri quattro anni con il ministro Salvini sconfessa anche l’ipocrisia di Di Maio che litiga ogni giorno fino alle 14,30 e poi dice che ci governa Altri quattro anni. Questo non si può accettare, l’ipocrisia di chi ...

Sea Watch - Di Maio sente Conte per sciogliere l'impasse dei migranti che hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

Di Maio : "Sto con Raggi - giusto difendere chi è minacciato di stupro dai fascisti" : Il vicepremier smentisce le voci di dissidi con il sindaco di Roma: "Non si può minacciare di stupro una donna o costringere un bambino a stare chiuso in casa perché hanno ottenuto un alloggio per legge". E attacca i "presidi di neofascisti e di Casapound che soffiano sul fuoco"

Di Maio : "Sto con Raggi - giusto difendere chi è minacciato di stupro da fascisti" : Il vicepremier smentisce le voci di dissidi con il sindaco di Roma: "Non si può minacciare di stupro una donna o costringere un bambino a stare chiuso in casa perché hanno ottenuto un alloggio per legge". E attacca i "presidi di neofascisti e di Casapound che soffiano sul fuoco"

09 : 26 | Rom minacciati - Di Maio : non irritato con la Raggi - ok solidarietà : 09.05.2019 - "Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e arrabbiato' (con Virginia Raggi): nulla di tutto questo. Io credo che quando si minaccia di stupro una donna o si costringe un bambino a stare chiuso in casa e li si minaccia solo perché hanno ottenuto un alloggio per legge, è giusto dare la massima solidarietà". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando della visita della sindaca Raggi alla famiglia rom.

Di Maio : non sono irritato con Raggi - giusto difendere chi minacciato di stupro da fascisti : Il vicepremier: "Non si può minacciare di stupro una donna o costringere un bambino a stare chiuso in casa perché hanno ottenuto un alloggio per legge"

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «La Lega minaccia la crisi : rivuole Berlusconi?». «Pensi ai furbetti del reddito...» : Il leader del M5S contro gli alleati: «Dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini?». La replica del Carroccio: «Nessun pericolo,

Di Maio : "La Lega minaccia la crisi". Salvini : "Solo nella sua testa" : Governo M5s-Lega a rischio implosione? Le ultime liti sul caso del sottosegretario Siri , indagato per corruzione , e sull' amministrazione Raggi a Roma sembrano aver messo in seria crisi l'attuale ...

Di Maio : Lega minaccia di fare cadere Governo - sono sbalordito : Di Maio: Lega. "Anche oggi la Lega minaccia di fare cadere il Governo. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persino contatti in corso

Di Maio : «Lega minaccia crisi - vuole governo con Berlusconi?» Salvini : è solo nella sua testa : «L'Italia non è un gioco». Luigi Di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie...

Di Maio attacca Salvini : 'Basta minacciare crisi di governo - l'Italia non è un gioco' : 'l'Italia non è un gioco '. Luigi di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie riguardo ai contatti ...