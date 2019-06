Caldo e allergie | come si modificano i sintomi?

fondazioneserono

(Di martedì 11 giugno 2019) Un’indagine eseguita mediante interviste telefoniche ha valutato l’effetto delatmosferico suidellee sull’andamento generale di questa malattia. I risultati hanno indicato che itendono a peggiorare nei giorni diintenso e che ciò influisce negativamente sulla qualità di vita delle persone allergiche. Gli autori sono partiti dalla considerazione che gli effetti delle temperature atmosferiche elevate sui quadri allergici già esistenti non sono stati mai del tutto chiariti. Per questo hanno eseguito una ricerca che ha valutato la frequenza deida allergia e gli effetti delsu tali, quando già presenti in soggetti adulti. Si è tenuto conto anche dell’impatto che ha il climasu altri problemi di salute diversi dalle, confrontando persone adulte con e senza una storia pregressa didi allergia. Nel corso di ...

sonoBla : In estate ci sarà sempre chi sente caldo, in inverno ci sarà sempre chi sente freddo, in primavera ci sarà sempre c… -