Atletica | Marcell Jacobs corre un buon 10 13 a Torku | a cinque centesimi dal personale

(Di mercoledì 12 giugno 2019)ha corso i 100 metri in 10.13 (+1.3 m/s di vento) al meeting di(Finlandia). Il nostro velocista ha migliorato il 10.19 ottenuto a Savona due settimane fa e si è spinto ad appenadal suo primatorisalente allo scorso anno. Il 24enne ha concluso la gara in terza posizione preceduto dagli statunitensi Mike Rodgers (10.00) e Justin Gatlin (10.01 per il Campione del Mondo in carica). L’atlete delle Fiamme Oro ha poi rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fidal: “Una gara che mi dà fiducia e sono abbastanza soddisfatto. Nell’ultimo mese, dopo il rientro dal Giappone, ho avuto qualche fastidio fisico e non mi sono potuto allenare al massimo. Per questo, nell’ultimo tratto, non esprimo tutta la potenza. Ho comunque gareggiato, anche qui, e sono contento per il piazzamento, perché avevo il quinto accredito tra gli iscritti e ...

