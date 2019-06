Tragedia in Calabria | 17enne travolto da un' autovettura mentre attraversa la strada

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'in, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza,stavando laper andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ospedale a Cosenza. Le sue condizioni di salute al momento sarebbero molto gravi e il ragazzo starebbe infatti lottando tra la vita e la morte. Le forze dell'ordine che si sono recate sul luogo hanno condotto tutte le indagini utili per riuscire a ricostruire al meglio la dinamica di quanto è accaduto., giovane vieneda un': è in fin di vita Un giovane ragazzo di soli 17 anni, di cui al momento non sono state rese note le ...

Calabriainforma : Reggio Calabria, grosso tir tampona e si incastra in galleria: tragedia sfiorata tra Bagnara e Palmi - Cosenza2punto0 : 'Salvo miracolosamente il conducente, rimasto ferito' - LaVoceRC : Reggio Calabria, grosso tir si ribalta in autostrada: tragedia sfiorata in galleria [FOTO] - Stretto web -