Siamo donne | non gatti

(Di lunedì 10 giugno 2019) In materia di corpo delle, più dei saggi femministi, delle pubblicità progresso, delle modelle curvy, poté Fogazzi Cristina da Brescia, 362 mila follower come @estetistacinica, estetista di professione e cinica per attitudine, che con la sua community dialoga ogni giorno su Instagram di modelli irraggiungibili e verità scomode che, prima o poi, è il caso di conoscere. Tipo le foto che vedete sui social sono tutte farlocche e i cosmetici aiutano sì, ma solo un po’. Detto da una che pure li vende sembrerebbe un autogol, e invece. «L’anno scorso ho pubblicato una mia foto in costume. Mi sono detta: dai, un po’ di normalità da taglia 44. C’è ancora gente che mi abbraccia per strada e mi ringrazia.che mi dicono: non andavo più al mare, poi ti ho vista che ridevi in bikini. Chi se lo immaginava che bastasse così poco». Quarantacinque anni, un marito che fa tutt’altro, un cane ...

