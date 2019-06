Scoperchiato giro di affari auto d’epoca rubate | un fermo e una denuncia

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Roma – La scorsa sera, al termine di una minuziosa indagine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto adi indiziato di delitto un 59enne, originario di Venezia ma residente a Rignano Flaminio, gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione e hannoto a piede libero un 54enne romano per ricettazione. L’attivita’ dei Carabinieri e’ scattata dopo ladi una 40enne romana, restauratrice did’epoca che ha informato i Carabinieri di essere stata contattata dal 59enne che le aveva chiesto del denaro in cambio della restituzione di alcuned’epoca che erano statelo scorso 7 giugno dal capannone dell’officina per cui lavora. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma si sono presentati all’appuntamento tra l’estorsore e la 40enne, organizzato ...

gjscco : @legionarioxiii @virginiaraggi Belle parole ma poi il sig. Veltroni in giro per le TV ha sparlato, denigrato insult… -