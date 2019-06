Raggi | al via lavori di rifacimento asfalto su corsie riservate ai tram

Raggi : portati a termine lavori su tratto finale Viale delle Terme di Caracalla : Roma – “Completati i lavori sul tratto finale di Viale delle Terme di Caracalla, all’altezza degli archi, nel centro della citta’. È stata rifatta la pavimentazione e ripristinato il sistema di smaltimento della pioggia di una delle strade storiche di Roma, riportando la viabilita’ alla normalita’. I lavori sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU in collaborazione con la Soprintendenza di Stato dopo ...

Roland Garros – Easy Thiem : l’austriaco spazza via Khachanov e Raggiunge la semifinale : Dominic Thiem accede alla semifinale del Roland Garros: il tennista austriaco batte Karen Khachanov in scioltezza dopo 3 set Bastano 1 ora e 50 minuti a Dominic Thiem per staccare il pass della semifinale del Roland Garros. Il tennista austriaco, numero 4 del ranking mondiale maschile e specialista della terra rossa, ha sconfitto con facilità il numero 11 del ranking ATP, Karen Khachanov. Thiem si è imposto in scioltezza in 3 set, vinti ...

Pelonzi : Raggi non sa come districarsi da impianto della Roma - avviata procedura stadio-exit : Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino. L'articolo Pelonzi: Raggi non sa come ...

Al via MICADO - il progetto europeo per il monitoRaggio dei rifiuti radioattivi : Standardizzare la gestione dei rifiuti radioattivi, a partire dalla loro caratterizzazione non distruttiva fino al trasporto, stoccaggio e monitoraggio in tempo reale. E’ questo l’obiettivo del progetto MICADO (Measurement and Instrumentation for Cleaning And Decommissioning Operations), partito il 3 giugno, grazie a un finanziamento Euratom, e alla sinergia tra 8 partner europei con solida esperienza nel campo dei rifiuti radioattivi, delle ...

Migranti : Gdf sta Raggiungendo Sea watch in viaggio verso Lampedusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Due mezzi della Guardia di Finanza stanno raggiungendo via mare la nave Sea watch 3 che si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa infrangendo il divieto di superare le acque territoriali italiane. Le imbarcazioni, come apprende l'Adnkronos, cercheranno di convincere

Adesso Raggiungere l’aeroporto di Treviso è più facile : al via un nuovo servizio navetta : raggiungere l’aeroporto di Treviso senza essere costretti a usare la macchina da qualche tempo è diventato più facile: il merito è

Raggi : completate opere manutenzione stradale in via Fosso dell’Osa : Roma – “Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in via Fosso dell’Osa, nella periferia est della citta’. I lavori hanno interessato i tratti che vanno da via Polense fino a via Filetto e, nel senso di marcia opposto, da via di Lunghezza a via Canzano. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo del manto stradale. È previsto anche il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. ...

Raggi : lavori manutenzione via Pietro Bembo proseguono - ora rifacimento manto : Roma – “proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in via Pietro Bembo, nella zona ovest della citta’. Dopo l’intervento di adeguamento e riqualificazione dei marciapiedi sono in corso i lavori di ristrutturazione del pacchetto stradale. Si tratta di interventi mirati alla ricostruzione della fondazione, del manto stradale e al ripristino dell’impianto raccolta delle acque meteoriche. Il cantiere prevede due ...

Saviano : Raggi donna coRaggiosa - solidarietà e vicinanza a sindaca : Roma – “Per quello che puo’ valere, sento di esprimere la mia solidarieta’, la mia vicinanza e il mio rispetto a Virginia Raggi, che ieri ha dimostrato di essere una donna coRaggiosa, che non ha messo da parte la Costituzione per qualche voto in piu'”. Lo scrive su facebook Roberto Saviano. L'articolo Saviano: Raggi donna coRaggiosa, solidarietà e vicinanza a sindaca proviene da RomaDailyNews.

Casal Bruciato - Raggi va via scortata. 'I rom hanno diritto a quella casa' : 'Domani il Papa incontrerà il mondo dei rom , noi abbiamo invitato la famiglia la sera, quando la chiesa di Roma ospiterà il Papa a San Giovanni. Non sappiamo se verranno, ma sono stati molto onorati ...

Raggi contestata - va via scortata : «I rom hanno diritto a quella casa»|Il video : La sindaca in visita alla famiglia entrata ieri tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia. L’invito del Papa all’incontro col mondo dei nomadi

Villafranca di Verona : al via il Festival dei cortometRaggi sul cinema per la scuola : Sono molteplici oggi le opportunità formative che ruotano intorno alle realtà scolastiche e una scuola che scorga con favore le possibilità innovative nel modello educativo può approfondire conoscenza e pratiche dell'offerta didattica extracurricolare fissate in riferimenti legislativi sempre più orientati verso la crescita dell'iniziativa e creatività giovanile. Il Liceo "Enrico Medi" di Villafranca di Verona è uno dei pochi in Italia ad aver ...

OxygenOS 9.0.5 Raggiunge OnePlus 5 e 5T via OTA con le patch di sicurezza di aprile : OnePlus 5 e OnePlus 5T si aggiornano alla OxygenOS 9.0.5 con le patch di sicurezza di aprile 2019 e qualche piccolo miglioramento: ecco tutte le novità in rollout sul canale stabile. L'articolo OxygenOS 9.0.5 raggiunge OnePlus 5 e 5T via OTA con le patch di sicurezza di aprile proviene da TuttoAndroid.

Raggi : proseguono lavori rifacimento via di Portonaccio per restituire decoro e sicurezza : Roma – “Continua l’operazione #StradeNuove in via di Portonaccio, nella zona est di Roma. L’intervento ha permesso di rifare il tratto di strada che va dall’incrocio con via di Casal Bertone fino a via Prenestina. I lavori sono ancora in corso: verranno installati alcuni archetti parapedonali dal ponte della ferrovia fino a via Prenestina in modo da rendere la strada piu’ sicura per i pedoni che ogni giorno ...