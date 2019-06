lastampa

(Di lunedì 10 giugno 2019) «La Rai ritiene indegne le parole su Giovannie Paolopronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta». È quanto si legge in una nota dell’azienda, che annuncia anche di aver «avviato un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda». L’intervento riguarda quanto accaduto durante...

razorblack66 : RT @Dry31895235: E il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha disertato le celebrazioni e poi è andato alla festa della fine del Ramadam… - carminapher1 : RT @LaStampa: Offese alla memoria di Falcone e Borsellino, la Rai apre un’inchiesta su “Realiti” di Enrico Lucci - infoitinterno : Offese alla memoria di Falcone e Borsellino, la Rai apre un'inchiesta su “Realiti” di Enrico Lucci -