Finalmente ci siamo! Nadia Toffa si libera dei primi 40 anni

(Di lunedì 10 giugno 2019)compie 40e festeggia su Instagram travolta dall’amore dei suoi fan e da quello degli amici, fra messaggi di incoraggiamento e d’affetto. La conduttrice sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. La battaglia contro il cancro è diventata ancora più dura e le cure l’hanno messa a dura prova tanto chea rinunciato a condurre l’ultima puntata delle Iene perché era stremata dai trattamenti. Nonostante ciò continua a sorridere ed è, ancora una volta, un esempio per tantissime persone.In occasione del suo compleanno, laha pubblicato un post speciale su Instagram, in cui sorride. “Ciao amici carissimi – ha scritto -,ci siamoti dei40…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”.