Migranti | un Altro barcone al largo di Malta L' Ong | ​ Sono in 100 | fateli

Migranti - altro sbarco a Crotone - soccorsi in 54 in barca a vela : (Agenzia Vista) Crotone, 26 maggio 2019Migranti, altro sbarco a Crotone, soccorsi in 54 in barca a velaCinquantaquattro Migranti, tutti uomini, e tutti di nazionalità pachistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi, la notte scorsa, da un pattugliatore della Guardia di finanza al largo delle coste di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Fonte: Guardia di FinanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Migranti - almeno 70 persone annegate al largo della Tunisia : un altro barcone in avaria : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: si tratta di un barcone che si è capovolto al largo della Tunisia, e ce ne sarebbe un altro in avaria al largo delle coste libiche. Il bilancio per il momento è di 70 morti annegati.Continua a leggere

Migranti - altro barcone in avaria con 80 persone a bordo : interviene la Guardia Costiera italiana : La Guardia Costiera italiana sta intervenendo per mettere in sicurezza circa 80 Migranti a bordo di un barcone in avaria, partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. In zona segnalati altri "bersagli", mentre la Mare Jonio sta facendo rotta verso Lampedusa per sbarcare i Migranti soccorsi ieri.Continua a leggere

Giorgia Meloni a Jean Claude Juncker : "Altroché Migranti - il 26 maggio ti mando una bottiglia di vino a casa" : Giorgia Meloni massacra Jean Claude Juncker sugli immigrati. Con un post sul suo profilo Twitter la leader di Fratelli d'Italia lancia una previsione drammatica per il presidente della Commissione europea: "Per Juncker la maggior parte degli immigrati sono rifugiati. Ma l'85 per cento di chi arriva

Salvini - sono 90mila i Migranti irregolari. Altro scontro con M5s : I migranti irregolari in Italia sono 'solo' 90mila e non 500mila. Matteo Salvini fa retromarcia e cancella in una conferenza stampa al Viminale gli allarmi che per mesi, prima in campagna elettorale e poi durante il primo anno di governo gialloverde, lui stesso e la Lega hanno rilanciato sulla presunta invasione di clandestini. Un cambiamento radicale di prospettiva che "sorprende" gli stessi Cinquestelle ed apre un nuovo fronte di scontro con ...