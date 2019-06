Inter | per Conte viene prima il gruppo | tra gli intoccabili ci sarebbe Vecino

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “quello che dice Wolff non mi Interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Caduta Libera - Gerry Scotti Interrompe la dedica hot di Veronica per il campione Nicolò Scalfi : “Basta!” : Lei ha iniziato cantandogli “Oggi sono io” di Alex Britti, riformulata per l’occasione. Ma Gerry Scotti, quando Veronica è arrivata al punto hot del pezzo dedicato al campione di “Caduta Libera” Nicolò Scalfi, ha deciso di fermarla. “Basta, Basta. Ma è inutile che adesso guardi me, quando canti ‘pantaloni blu’ che sono quelli che indossa lui. Capite? Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli ...

De Magistris : “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna - neppure Mussolini sarebbe arrivato a tanto” : “Interrogazione del M5s per commissariare il Comune di Napoli? È una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono ...

Guanciale sui ruoli Interpretati di medico e legale : 'Ho rispetto per i telespettatori' : In questi giorni si cono create delle polemiche dopo che Lino Guanciale ha rilasciato un'intervista a 'Radio Capital' dove ha sottolineato la felicità di poter mettersi a confronto con il personaggio di Ricciardi. Si tratta di un commissario, una figura nata dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e la serie tv è ambientata nel periodo fascista. L'avezzanese ha spiegato di essere contento per la possibilità di interpretare un ...

Calciomercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza : il club Interessato ad Umtiti : Juventus su Umtiti, osservato speciale con Demiral in Turchia-Francia La Juventus è alla ricerca di difensori e dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo, sulla base di circa 15 milioni di euro, per il 21enne turco Merih Demiral, vuole un centrale di esperienza per integrare il reparto, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, da affidare al nuovo tecnico. Uno dei profili sotto osservazione, a quanto apprende l’Adnkronos, è quello ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : si riprende dopo l’Interruzione per pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 18.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.53 La prosecuzione del match Djokovic-Thiem si giocherà domani a partire ...

"Abbiamo aperto vie nuove. Ma non è ancora possibile Intervenire su tutti i malati" : Maria Sorbi Il chirurgo: «È come se avessimo illuminato una stanza spostando una lampadina. Rischi: zero» Bruno Battiston risponde al telefono con tono basito. Non si capacita di così tanto interesse per il suo intervento. Lui, direttore medico di microchirurgia e chirurgia della mano al Cto della Città della salute di Torino, non ha fatto in tempo a levare il camice che si trova di colpo a rispondere alle domande dei giornalisti. E, ...

Formula 1 - Vettel tiene i piedi per terra : “sessione Interessante - ma c’è ancora gap da recuperare sulla Mercedes” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo le due sessioni di libere in Canada, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Si è conclusa positivamente la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada per la Ferrari, che ha messo le proprie monoposto davanti a tutti con Leclerc a precedere Vettel. Photo4/LaPresse Risultati soddisfacenti che tuttavia non ingannano il quattro volte campione del mondo, conscio del fatto che ci ...

Formula 1 - botto per Hamilton nelle FP2 in Canada : Mercedes costretta a sostituire l’Intero retrotreno : Il pilota della Mercedes ha concluso in anticipo la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada a causa di un incidente che ha costretto la Mercedes a sostituire l’intero retrotreno della sua W10 Si è conclusa negativamente la prima giornata di libere in Canada per Lewis Hamilton, protagonista di un incidente che lo ha costretto a completare solo 8 giri nel corso delle FP2. Photo4/LaPresse Il campione del mondo ha sbattuto in ...

Inter - Conte avrebbe chiamato i senatori per chiedere di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi ed, in particolar modo, da febbraio quando la società nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Voci che hanno inciso anche sul suo rendimento visto che quest'anno l'attaccante ha segnato solo due reti, entrambe su calcio di rigore, sbagliando il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

La polizia ha Interrogato Neymar per le foto della donna che lo accusa di stupro : La stella del PSG e della nazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si ...

Inter - Icardi ripercorre la stagione su Instagram : aria di addio? [VIDEO] : Mauro Icardi ripercorre su Instagram l’ultima stagione con la maglia dell’Inter: un video in bianco e nero per quello che potrebbe essere stato l’ultimo ricordo in nerazzurro. L’attaccante argentino richiama alla memoria i gol, le esultanze. Una stagione negativa sia dal punto di vista dei numeri che da quello extra-calcistico per Icardi che è sempre più fuori dai piani di Antonio Conte. L’intenzione di Icardi ...

Per Momblano l’Intervista a Guardiola è del 19 maggio : Luca Momblano ha finora detto che la Juve ha sempre voluto Guardiola sulla sua panchina e che Sarri sarebbe stata la seconda scelta, anzi, anche la terza. Nel pomeriggio sul sito del City è comparsa un’intervista che ha fatto pensare, in un primo momento, che Pep stesse chiudendo la porta al club di Agnelli. Tra le righe, però, Guardiola dice che il City sarà fatto, con o senza di lui. 19 maggio 2019. https://t.co/8vYE4yYAcE — Momblano ...