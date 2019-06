In fiamme centro carni a Dragona | non ci sono feriti né intossicati

Roma - un altro bus in fiamme in Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Bus in fiamme in centro a Roma : chiuso tratto di via Sistina : Incendio questa mattina su un autobus di linea in via Sistina, al centro storico di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza dell’autista che, appena compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri, molto impauriti. chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. L'articolo Bus in fiamme in centro a Roma: chiuso ...