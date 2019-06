E3 2019 | Maneater si mostra in un nuovo folle trailer

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Se anche voi non vedete l'ora di immergervi a caccia di umani con, allora sarete felici di sapere che durante il PC Gaming Show è statoto unper questo sandbox che vi metterà nei panni di uno squalo.Inoltre gli sviluppatori hanno parlato un po' del sistema di crescita del "personaggio", uccidendo umani, il nostro squalo crescerà e potrà infatti sbloccare utili potenziamenti come i denti d'acciaio, indispensabili per perforare le imbarcazioni. Riguardo alla data di uscita, il titolo dovrebbe essere disponibile entro il prossimo PC Gaming Show.Leggi altro...

