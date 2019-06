E3 2019 | Last Oasis | annunciata data di lancio assieme ad un nuovo gameplay trailer

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella aggiornata ad oggi 10 giugno : Il Calendario scolastico 2019/2020 è quasi completo in tutte le regioni. La maggior parte delle regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: ...

Trampolino elastico - European Games 2019 : i convocati dell’Italia - Cannone e Michielini a Minsk : Saranno Flavio Cannone e Costanza Michielini a rappresentare l’Italia del Trampolino elastico agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il nostro veterano e la nostra migliore esponente al femminile cercheranno di mettersi in luce in un contesto competitivo e proveranno ad accedere alla finale anche se non sarà semplice. Le convocazioni non sono ancora state ...

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

Giro d’Italia 2019 - Vegni : “Sono sicuro che il Gavia si farà - stiamo lavorando anche di notte”. Previste lastre di neve alte 12 metri… : Martedì 28 maggio potrebbe rappresentare uno dei giorni più affascinanti ed epici del Giro d’Italia degli ultimi anni. Nel corso della 16esima tappa, la Lovere-Ponte di Legno, infatti, i protagonisti della corsa rosa sono pronti a passare in mezzo a muri di neve con punte di addirittura 12 metri. No, non è un refuso. Gli accumuli di coltre bianca sul passo Gavia, infatti, in alcuni punti sono di tali proporzioni e stanno rendendo la vita ...

Dichiarazione dei Redditi 2019 : detrazione spese scolastiche e trasporto : Tra le spese che il contribuente può riportare nella Dichiarazione dei Redditi 2019, per beneficiare delle detrazioni fiscali (del 19%), vi sono anche le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari e per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Relativamente alle spese scolastiche, la Legge di Stabilita per il 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha ...

Organico Dirigenti Scolastici 2019-20 : 7859 posti in tutto - 1127 in Lombardia : E' ormai in fase di ultimazione il concorso per la selezione dei nuovi Dirigenti Scolastici: il prossimo 20 maggio inizieranno le prime prove orali, che si concluderanno entro la fine degli esami di Stato, grosso modo entro i primi giorni del mese di luglio dunque, in modo tale da poter avere disponibili le graduatorie di merito dei vincitori per l'inizio del prossimo anno scolastico 2019/2020. Intanto, il Ministero dell'Istruzione ha reso ...

