DOOM Eternal – data di uscita e dettagli

DOOM Eternal : id Software porrà maggior enfasi sulla storia del Doom Marine : Doom Eternal si appresta ad avere anche una componente narrativa rispetto ai suoi predecessori, questo perché id Software ha voluto porre l'enfasi sulla storia del loro nuovo gioco.Grazie anche al nuovo trailer mostrato ieri notte durante la conferenza di Bethesda tenutasi all'E3, possiamo notare un lato diverso dello sparatutto. In particolare, come riporta VG247, Doom Marine ovvero il protagonista principale del gioco, è un personaggio ...

E3 2019 : Bethesda annuncia Fallout 76 - The Elder Scrolls Blades - Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal : In occasione dell’evento fieristico E3 2019 dedicato ai videogiochi, in corso a Los Angeles, Bethesda ha presentato una carrellata di nuovi titoli destinati ad attirare l’attenzione degli appassionati. Protagonisti indiscussi sono stati Fallout 76, The Elder Scrolls Blades, Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal. Fallout 76 è uno dei titoli più controversi della software house statunitense, perché gli utenti non hanno apprezzato la ...

Uscita ufficiale di DOOM Eternal tra le tante novità dell’E3 2019 : Non poteva mancare DOOM Eternal tra le novità messe in scena da Bethesda Softworks nel corso della sua conferenza imbastita in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Il prossimo episodio della celebre serie madre degli sparatutto in prima persona odierni è stato infatti assoluto protagonista del media briefing del colosso del Maryland, e probabilmente quanto di meglio abbiamo visto per tutta la sua durata. Un piatto, quello rappresentato da ...

E3 2019 : DOOM Eternal - prova : Largamente acclamato da critica e pubblico e premiato sulle nostre pagine con un sonoro 9 in sede di recensione, Doom del 2016 è la personificazione vivente del reboot perfetto, capace di riformare dalle fondamenta una saga decennale per adattarla agli standard moderni, mantenendo però quegli elementi distintivi che negli anni avevano conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Dato il successo dell'operazione, appariva chiaro che ...

DOOM Eternal : Annunciata la Collector’s Edition : In occasione della conferenza E3 2019 di questa notte, Bethesda ha annunciato la Collector’s Edition di DOOM Eternal, a seguire vi riportiamo tutti i contenuti. DOOM Eternal Collector’s Edition include: Casco indossabile da DOOM Slayer a grandezza naturale Pass Anno 1 Accesso a due add-on per la campagna giocatore singolo disponibili entro il 1° anno dall’uscita. Con nuove prospettive e nuovi modi di giocare, ...

E3 2019 : ecco Battlemode - la nuova modalità multiplayer di DOOM : Eternal : Bethesda ha svelato Battlemode, la nuova modalità PvP asimmetrica 2vs1 di Doom: Eternal.In Battlemode, uno Slayer armato fino ai denti dovrà vedersela contro due giocatori che controlleranno altrettanti demoni in tre round ricchi di azione e adrenalina. Ogni demone ha caratteristiche e movenze uniche, così come attacchi e abilità, e potrà evocare in campo alcuni abomini guidati dall'IA. Stando alle parole di Bethesda, l'obiettivo di Battlemode è ...

E3 2019 : DOOM Eternal si mostra in una serie di cruenti video di gameplay - l'iconico FPS ha una data di uscita : La conferenza di Bethesda sta continuando ed in questi ultimi minuti è stato presentato il tanto atteso gameplay di Doom Eternal.Doom Eternal vi metterà nei panni del Doom Slayer, che avrà il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima. Il titolo promette velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.Il nuovo titolo di Bethesda ...

DOOM Eternal : Bethesda pubblica un nuovo trailer in vista dell'E3 : Bethesda ha pubblicato un teaser trailer di Doom Eternal in vista dell'E3. L'editore presenterà questo nuovo sparatutto durante la conferenza stampa E3 2019, quindi è possibile che oltre ad un nuovo filmato di gioco venga rivelata anche la data di lancio.Il gioco sarà alimentato dal motore di gioco id Tech 7 Engine e promette livelli di grafica mai visti prima in un gioco Doom. Da quanto sappiamo fino ad ora, Doom Eternal non presenterà un ...