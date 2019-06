A San Pietroburgo spicca mostra Hermitage con italiano Quayola

Inter - da ottobre nuova Academy a San Pietroburgo : A ridosso di Inter-Empoli, ultima partita dei campionato, una rappresentanza della nuova Inter Academy St. Petersburg ha vissuto una due giorni a stretto contatto con squadra e società. In attesa del fischio d’inizio del match, che ha garantito ai nerazzurri l’accesso alla prossima Champions League, gli ospiti russi hanno partecipato all’evento di fine stagione con […] L'articolo Inter, da ottobre nuova Academy a San ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : Italia solo quinta nella gara a squadre - successo degli Stati Uniti : Gli azzurri deludono le aspettative nella gara a squadre di San Pietroburgo della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle padane russe, dopo la splendida doppietta di ieri nell’individuale, con Andrea Cassarà vincente su Alessio Foconi, oggi l’Italia per la prima volta in stagione non è riuscita a salire sul podio, chiudendo al quinto posto. Non certo il migliore dei modi per iniziare il cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo ...

L'azzurra Erica Cipressa conquista il terzo posto nella gara individuale della tappa di Tauber del circuito di Coppa del Mondo di fioretto

Marchisio campione di Russia : lo Zenit San Pietroburgo pareggia e vince il sesto titolo : Cambiano i Paesi, ma non le abitudini. Claudio Marchisio prosegue la sua striscia vincente e si laurea campione anche in Russia . Allo Zenit, infatti, basta il pareggio per 1-1 contro l'Akhmat per ...

Coppa del Mondo - fioretto da urlo. Cassarà vince a San Pietroburgo - 2° Foconi. La Cipressa 3ª a Tauber : Per Andrea Cassarà, la vittoria non è solo l'allungare il record di vittorie in Coppa del Mondo, ma è soprattutto anche un ritorno sul gradino più alto del podio che in Coppa non venica calcato dal 6 ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : otto azzurri al main draw - quattro si fermano nelle qualificazioni : otto azzurri saranno impegnati negli assalti del tabellone principale di San Pietroburgo (Russia), dove oggi si è svolta la prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile, che dà il via alla fase di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. quattro italiani erano già ammessi di diritto in base al ranking: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà. Gli altri invece hanno dovuto superare le ...

Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo : 74 'Patetica' Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo Teatro nuovo Giovanni da Udine Udine UD Il 12/05/19 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.teatroudine.it Vedi Calendario Spettacoli >>> ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...

Il beluga di San Pietroburgo - l'animale spia : Ma il mondo è anche pieno di incidenti e di sospetti infondati sugli animali. Nel 2013 l'Egitto accusò una cicogna di essere una spia, per via di un pacchetto che portava nel suo becco e di un'...

Scherma - Giorgio Avola in gara a San Pietroburgo : al via le qualifiche olimpiche : Dopo la pausa seguita all'ultima prova Gran Prix FIE di Anaheim a metà marzo, riprende il via nel fine settimana la Coppa del Mondo da San Pietroburgo, tappa che segna anche l'avvio della ...

Coppa del Mondo Fioretto : Giorgio Avola a San Pietroburgo : Coppa del Mondo Fioretto: Giorgio Avola della Conad Scherma Modica in gara a San Pietroburgo, inizio della qualifica Olimpica

San Pietroburgo - salta il ponte con l’auto come in Blues Brothers : ferito un 29enne italiano : Un italiano di 29 anni ha tentato di saltare un ponte levatoio di San Pietroburgo, in Russia, come nel film Blues Brothers. Ma il risultato non è lo stesso: il ragazzo è riuscito nell'impresa di saltare il ponte aperto, ma l'atterraggio ha distrutto parte della vettura e ha causato il suo ferimento e quello della donna che era con lui.Continua a leggere

Russia - follia a San Pietroburgo : 29enne italiano salta da un ponte levatoio - ferito : Un italiano di 29 anni, L.S, queste le sue iniziali diffuse dai media russi, venerdì sera ha provato a saltare dal ponte Sampsonievskij a San Pietroburgo. La notizia è stata confermata dalle autorità russe. A quanto sembra, dalle indiscrezioni che giungono dalla Russia, pare che l'uomo sia riuscito nella suo folle gesto, ma è rimasto ferito in maniera comunque non grave. Il parafango della macchina sarebbe andato completamente distrutto, assieme ...

A Santa Cecilia l'orchestra del conservatorio di San Pietroburgo : tornano i fasti del Natale di Roma : Si terrà mercoledì 17 aprile alle ore 18:30, presso la Sala Accademica del conservatorio di Santa Cecilia in via dei Greci, un grande concerto dell' Orchestra sinfonica del conservatorio Rimskji-...