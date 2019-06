Non è un buon Approdo per Gad Lerner

I genitori Non leggono più le storie della buonanotte ai figli : ora ci pensa la tecnologia : Secondo uno studio condotto da Book Trust, i genitori nel Regno Unito non leggono più le storie della buonanotte ai propri figli. Delegano questo compito alla moderna tecnologia con app e device elettronici. La maggior parte di loro arriva troppo stanca la sera, mentre altri preferiscono comunque dare ai bambini smartphone o tablet.Continua a leggere

A volte penso di Non essere una buona madre! Chiara Ferragni si sfoga su Instagram : Chiara Ferragni si sfoga su Instagram come non aveva mai fatto prima rivelando le sue paure di mamma e moglie. La fashion blogger non è solo la moglie di Fedez e la madre di Leone, ma anche un’imprenditrice digitale costretta, a causa del suo lavoro, a girare il mondo. Chiara è spesso a bordo di un aereo per raggiungere una sfilata, presentare la sua nuova collezione beauty oppure aprire uno store del suo marchio. Gli impegni professionali ...

Salvini : "Su Sea Watch procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...

Atalanta - le rivelazioni di Gasperini : “a Roma avrei fatto un buon lavoro. Mercato? Non vendiamo i big” : L’allenatore dell’Atalanta ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rimanere, soffermandosi anche sul prossimo mercato “Non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’Atalanta e la sua gente prima della Champions“. Mauro Locatelli/Laresse Gian Piero Gasperini ha ...

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - Nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...

Europee : Cancelleri (M5S) - 'risultati Non buoni - M5S cambi passo' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non possiamo nascondere che i risultati nazionali non sono stati certo buoni per il MoVimento 5 Stelle. Adesso è il momento di una valutazione politica e della programmazione di un significativo cambio di passo". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, c

Migranti e rifugiati - il Papa : "Non cedere alle paure - si diventa razzisti. Il motto del buon cristiano è prima gli ultimi" : Il messaggio di Francesco in occasione della Giornata mondiale che si celebrerà il 29 settembre: "Il timore è legittimo perché manca la preparazione all'incontro, ma i dubbi non devono condizionarci al punto di essere chiusi e intolleranti"

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma Non è andata a buon fine. Concentriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma Non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “Il terzo posto è buono anche se Non ho fatto un giro perfetto nel Q3” : L’olandese Max Verstappen ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 e domani scatterà dalla seconda fila nella griglia di partenza del sesto round stagionale del Mondiale di Formula 1. La prima guida della Red Bull ha disputato un’ottima sessione senza particolari sbavature ed ha addirittura spaventato le Mercedes nel Q2 con un tempo davvero notevole, per poi doversi arrendere allo strapotere ...

A Lega e M5s un buon risultato Non basterà per contare in Europa : Un buon risultato in Italia e forse una redistribuzione degli equilibri interni all'esecutivo dopo il voto. Ma a Strasburgo i due azionisti di maggioranza del governo rischiano l'irrilevanza. Sia la Lega che il Movimento Cinque Stelle infatti, se saranno confermate le previsioni della vigilia, siederanno nelle fila di gruppi di minoranza, fuori dal blocco Popolari, Socialisti e Liberali (ed eventualmente Verdi) che costituira' l'asse delle ...

