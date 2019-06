Maldive Low Cost | il viaggio che vogliamo tutti

vanityfair

Lagune blu, spiagge color cipria, la barriera corallina, il sole: le Maldive restano il sogno dei sogni della vacanza tropicale. Offrono tutti i cliché della vacanza romantica, ma è anche vero che contemporaneamente hanno la fama della vacanza costosa. Il turismo è storia recente su queste mille isole sparse nell'Oceano Indiano, ed è nato per essere di lusso: nel 1972 sono stati inaugurati i primi due resort per viaggiatori facoltosi, e negli anni ne sono stati aperti a centinaia nello stesso stile; Qualcosa però sta cambiando: le Maldive stanno diventando per tutti. COSA È CAMBIATO I primi passi verso un turismo più «democratico» sono stati fatti nel 2009 quando l'ex presidente Mohamed ...

