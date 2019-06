La Ferragni in Senza veli | “Piccolo seno | grande cuore” Pioggia di like

Meno male che mia moglie non c'è! Fedez si diverte senza Chiara Ferragni : Fedez si diverte a Los Angeles nell'attesa che arrivi anche la moglie. Ma una serata un po' movimentata potrebbe far infuriare la influencer. Fedez si trova a Los Angeles con Leone. Chiara Ferragni, invece, ha dovuto rimanere in Italia per alcuni impegni lavorativi, ma tra qualche ora anche lei partirà alla volta degli Usa. In questi giorni, padre e figlio si sono divertiti insieme, fra parchi privati e pubblici. Tanto da ...

Chiara Ferragni risponde agli haters : "Viaggiare senza figlio? Una mamma può tutto" : Del lungo ponte pasquale hanno approfittato anche Chiara Ferragni e Fedez, in giro per la Polinesia in cerca di svago, senza figlio al seguito. Gli haters della fashion blogger non hanno apprezzato la scelta di lasciare a casa Leone, e hanno invaso di commenti critici le loro cartoline social delle vacanze, accusando la Ferragni di essere una cattiva madre. La fashion blogger, con una storia su Instagram, ha deciso di rispondere. "Ragazzi, ...

Fedez e Chiara Ferragni - Pasqua in Polinesia (senza Leone) : Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato con un post su Instagram che trascorreranno le prossime vacanze Pasquali dall'altra parte del mondo, in Polinesia.La comunicazione ha come al solito diviso i loro follower: c'è stato chi si è complimentato con la coppia e chi ha trovato occasione per attaccarli, non per una questione di ostentazione, quanto per il fatto che il piccolo Leone non sarà al seguito di mamma e papà, ma rimarrà a casa con ...

“Deficienti”. Flavio Briatore senza freni : demolisce Chiara Ferragni (e i suoi fan) : Come sempre Flavio Briatore non ha avuto peli sulla lingua. L’ex manager di Formula 1, ospite della trasmissione di Massimo Giletti: “Non è L’Arena”, non è stato tenero con Chiara Ferragni e Fedez, o meglio: contro i “deficienti” che spendono cifre spropositate per partecipare ai suoi eventi. L’imprenditore di successo, ospite a Non è L’Arena, ha usato parole durissime contro il fenomeno degli influencer. “Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti ...

"Milionari senza fare un ca...". Briatore affonda il mondo Ferragni : Flavio Briatore non condivide il lavoro di Chiara Ferragni . O, meglio, avverte tutti i giovani che sognano ricchezza facile come influencer: uno su un milione ce la fa. Per gli altri, Flavio vorrebbe ...