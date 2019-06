Thorsten Fink riparte dal Giappone | il tedesco è ufficialmente il nuovo allenatore del

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) L’debutterà sabato prossimo nel match contro l’FC Tokyo, match delicato da non sbagliare assolutamente Ilè ildella squadra di calciose Vissel Kobe, la stessa in cui gioca l’ex nazionaleLukas Podolski. Lapresse Lo ha annunciato il club nipponico: “Kobe inizierà una nuova era“, ha detto il club sul suo sito web, anche se non ha specificato la durata del contratto di. Il Vissel Kobe, che si è classificato 13° nella J-League, ha anche gli spagnoli Andres Iniesta e David Villa in rosa.farà il suo debutto inil prossimo sabato contro l’FC Tokyo. L’ha diretto il Grasshoper fino ad aprile. Nella Bundesliga tedesca ha guidato l’Amburgo (dal 2009 al 2011), oltre a Ingolstadt e Basilea. L’ex giocatore 51enne porta con sè ...

DaniloServadei : Thorsten Fink è il nuovo allenatore del Vissel Kobe! @alexcobra11 @_alex91_ @EddiePepsi -