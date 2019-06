Sui mercati è corsa ai bond | le banche centrali risvegliano il Toro

Grecia - vince il centrodestra e i mercati festeggiano : tassi Sui titoli di Stato al minimo storico. Cala spread con i Btp : Mai così bene. Dopo la vittoria dei liberal-conservatori di Nea Dimokratia alle Europee che apre la strada a elezioni anticipate e ad un governo più gradito ai mercati rispetto a quello guidato da Alexis Tsipras, il tasso di interesse pagato dai titoli di Stato greci a dieci anni è crollato al minimo storico. Il 3,1%, 80 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. In grande spolvero anche i titoli quotati sul listino di Atene, ...

Il paradosso dell’Italia : terza economia in Ue - penultima Sui mercati : Peggio di noi c’è solo la Grecia. E la distanza che ci separa dagli altri Stati è diventata abissale. Se l’Italia avesse i tassi del Portogallo pagherebbe da 6 a 31 miliardi in meno...

Perugia. Vino : 1 - 3 milioni per promozione Sui mercati extraeuropei : Poco meno di 1,3 milioni di euro per promuovere il Vino umbro sui mercati dei Paesi extraeuropei. E’ la dotazione

Sale la tensione Sui mercati - la Cina risponde a Usa con nuovi dazi su 60 miliardi di merci : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread Sale...

Da Wall Street ai BTp - così Trump ha disegnato la settimana peggiore dell’anno Sui mercati : Le speranze per un accordo Usa-Cina e (soprattutto) per un intervento delle Banche centrali hanno scongiurato tensioni simili a quelle dello scorso autunno. Ma non allontanano la sensazione di estrema vulnerabilità dei listini....

Sell-off Sui mercati europei - Milano inclusa : Finale in rosso per le principali borse europee penalizzate dai timori per una rottura sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e appesantiti dall'andamento negativo di Wall Street. L' Euro / ...

Macfrut 2019 - la fiera punta Sui mercati esteri : Oltre 1500 buyer invitati da tutto il mondo, un centinaio di eventi, undici settori espositivi che rendono Macfrut un unicum nel panorama delle fiere di settore grazie alla presenza di tutta la ...

Guerra commerciale USA-Cina : quali conseguenze Sui mercati? : Guerra commerciale USA-Cina: minaccia aumento dazi Le tensioni tra USA e Cina metterebbero a rischio l'economia globale: aumentare i dazi dal 10% al 25% , se non si riuscisse a trovare un accordo, ...

Sell-off Sui mercati europei. Pesano minacce Trump su dazi : Giornata ancora negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di Londra chiusa per festività . Sui listini azionari del Vecchio ...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina. Europa e Asia a picco Sui mercati : mercati azionari scioccati dalla brutta piega che hanno preso improvvisamente i rapporti tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump. Nel fine settimana, Trump ha scritto tweet ...

Il cambiamento climatico impatterà Sui mercati azionari? : La responsabilità ultima è quindi collettiva, politica, e non individuale, fermo restando che ognuno può adottare gli stili di vita più conformi alla propria sensibilità. Fatte queste dovute ...

Mercedes GLS - Il Grande SUV ritornato a Shanghai - Sui mercati di tutto il Mondo dal 2020 : Il nuovo Mercedes Gls è il Suv che offre di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort, più eleganza. E’ posizionato al top della gamma di SUV Mercedes. Auto destinata principalmente agli Stati Uniti – dove è fabbricato (a Tuscaloosa – Alabama) e dove troverà una concorrente diretta nella nuova BMW X7. Non c’è da sorprendersi che l’auto è costruita sulla piattaforma della recente GLE. Le dimensioni ...

Prezzo oro metà aprile 2019 : valore e quotazione Sui mercati : Prezzo oro metà aprile 2019: valore e quotazione sui mercati Dopo diverse settimane di incertezza e di alti e bassi l’andamento del Prezzo dell’oro sembra avere preso la via del ribasso. L’ultima quotazione parla di un valore di circa 1272 dollari all’oncia. Siamo ritornati ai livelli di fine 2018, di fatto siamo ai minimi del 2019. È lontanissimo il massimo del 20 febbraio di 1343 dollari l’oncia. Da allora ...

