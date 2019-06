Si dà fuoco per amore! Donna salva per miracolo

(Di sabato 8 giugno 2019) Unadi 39 anni residente a Signa, in provincia di Firenze, ha tentato di suicidarsi a causa di una delusione amorosa. Prima si è cosparsa il corpo di benzina e, poi, si è dataIl tentativo di suicidio è avvenuto a Montelupo Fiorentino sabato pomeriggio quando alcuni passanti sono riusciti ad evitare l'irreparabile spegnendo le fiamme con una coperta. Subito sul posto, poi, sono subito arrivati il personale del 118, i vigili dele i carabinieri che sono stati chiamati dagli stessi passanti. Laè stata quindi trasferita in elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove ora è ricoverata a causa delle gravi ustioni riportate. Il motivo di tale gesto estremo, secondo appurato dai carabinieri di Empoli, sarebbe una delusione sentimentale. Sul suo smartphone sarebbero stati trovati dei messaggi audio in cui dichiarava di volersi togliere la vita.