Pugno duro contro i rom abusivi | Sala pensa a un Daspo urbano

Giorgia Meloni - Pugno duro sulla Commissione Ue : "Andiamo a vedere il loro bluff. Che lettera devono mandarci" : "Penso che bisogna andare a vedere il bluff, mettiamola così, dell'Unione Europea". Giorgia Meloni, all'ingresso dell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, commenta così l'annunciata procedura d'infrazione della Commissione Ue sull'Italia. "La Commissione che a noi manda le lettere e i rischi

Ciclismo - Pugno duro degli organizzatori della granfondo Nove Colli : squalificati 10 ciclisti per un pessimo gesto : L’organizzazione della granfondo Nove Colli ha deciso di squalificare dieci ciclisti per l’edizione 2020 per aver gettato rifiuti fuori dalle ecozone prestabilite Un brutto gesto, un comportamento deprecabile costato la squalifica per dieci ciclisti alla granfondo Nove Colli, che non potranno prendere parte all’edizione del 2020. L’organizzazione della gara ciclistica ha infatti utilizzato il pugno duro verso questi ...

Preti pedofili - il Pugno duro di Papa Francesco contro gli abusi : “Offendono Nostro Signore” : Motu proprio di Papa Francesco sul fenomeno degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica: è stato pubblicato "Vos esist lux mundi", documento con il quale il Santo Padre introduce nuove procedure che rappresentano una rivoluzione, come l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi alle autorità religiose: "Affinché episodi del genere non accadano più".Continua a leggere

Clandestini - il Pugno duro dell'Austria : "L'Ue sanzioni chi li fa entrare" : Disciplina, anche sui migranti . Non solo sui temi economici. A chiederla è il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una intervista alla Stampa . 'Ci sono troppe poche sanzioni nell'Unione eeuropea -...

Grembiule e telecamere. Il Pugno duro a scuola per "riportare l'ordine" : Ma è davvero questo di cui hanno bisogno gli alunni, le loro famiglie e i docenti? Troppo spesso gli input che arrivano dalla politica sono schizofrenici. Nell'ultimo pdl varato dalla Camera pochi ...

Petrolio - Pugno duro dell'Iran all'Opec : pugno duro dell'Iran all'Opec e agli Stati dell'organizzazione che remano contro Teheran. "A causa dell'unilateralismo di alcuni dei suoi membri, il cartello degli esportatori rischia il collasso ". E'...

Le notizie del giorno – Infarto per il portiere Casillas - Pugno duro di Gattuso al Milan : Le notizie del giorno – “Tutto sotto controllo qui: un grande spavento, ma ora e’ tutto a posto”: è il messaggio di Iker Casillas, il portiere ha postato sul suo profilo twitter una foto dal letto di ospedale, col pollice in alto dopo l’Infarto che l’ha colpito nella giornata di oggi durante l’allenamento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita ...

Pugno duro di Gattuso per scuotere il Milan - squadra in ritiro per cinque giorni : MilanO - La carta per provare a scuotere il Milan è il ritiro. I rossoneri resteranno a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno ...

Pugno duro Gattuso - Milan 5 giorni in ritiro : Il Milan restera' in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedi' sera con il Bologna. Lo hanno deciso Rino Gattuso e la societa', secondo quanto spiegano dal club, per provare a dare una scossa alla squadra e rendere piu' coeso il gruppo in vista delle ultime quattro giornate utili ad agganciare la qualificazione alla Champions. Gia' pesante per la crisi di risultati che ha fatto traballare la ...

Pugno duro Gattuso - Milan in ritiro fino a giovedì : MilanO - La carta per provare a scuotere il Milan è il ritiro. I rossoneri resteranno a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno ...

Milan - Pugno duro di Gattuso : squadra in ritiro fino a lunedì : Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno deciso Rino Gattuso e la società, secondo quanto spiegano dal club, per provare a dare una scossa alla squadra e rendere più coeso il gruppo in vista delle ultime quattro giornate utili ad agganciare la qualificazione alla Champions. Oggi, intanto, Bakayoko si è presentato all’allenamento del Milan ...

Ora Salvini usa il Pugno duro : più controlli sui centri islamici : Non appena sul tavolo del Viminale è arrivata la notizia dell' immigrato marocchino che ha brutalmete accoltellato un passante che portava al collo il crocifisso , Matteo Salvini ha scritto a Prefetti ...

Cancelo - Pugno duro Gazzetta : 'Mistero di Fatima : sembrava CR7...' : 'Dopo Fatima, un altro mistero portoghese'. Oggi La Gazzetta dello Sport scomoda una metafora religiosa per sfornare un 4,5 in pagella a Joao Cancelo dopo l'ingresso a gara in corso contro l'Ajax, nella sua Juventus: 'Arrivato alla Juve sembrava l'altro Ronaldo, ora ...

Juventus-Ajax - denunciati 4 tifosi olandesi in possesso di armi : Salvini chiede il Pugno duro : Il ministro dell’Interno ha chiesto che i tifosi fermati dalla Polizia vengano banditi a vita dagli stadi di tutta Europa “Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi delinquenti non devono più mettere piede in un campo di calcio! Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che alcuni tifosi olandesi diretti ...