Pride and Prejudice Dall' orgoglio del Roma Pride al pregiudizio dell' Agaynst Pride

(Di sabato 8 giugno 2019) Una signora si toglie lo scialle, lo piega e lo stende per terra. Tiene in mano un rosario bianco e un libretto di canti liturgici in latino. Sono da poco passate le 11 a Piazzale di Porta Pia, proprio sotto il monumento che sorge dove quasi 150 anni fa i bersaglieri del Regno d’Italia fecero la breccia per entrare nellapontificia. Una bandiera bianca con un cuore e una croce rossi sventola. Il traffico scorre normale: solo qualche automobilista rallenta, incuriosito da quel gruppo in semicerchio sul marciapiede. Quando inizia il rito, la signora si inginocchia e sgrana il rosario insieme alle altre trenta persone presenti all’iniziativa di preghiera organizzata dal comitato cattolico conservatore. A meno di un kilometro di distanza, tre ore dopo, a Piazzaa Repubblica, un gruppo di ragazze parlano bevendo una birra. Sul viso hanno i coloria bandiera ...

