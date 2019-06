Napoli | crolla pezzo di cornicione | morto commerciante

Napoli - crolla cornicione da un palazzo in via Duomo : morto negoziante 66enne : Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si...

Domenica di terrore nei vicoli di Napoli : crolla l'ex cinema Vesuvio : Crollo in una palazzina a Napoli, nel quartiere Pendino dove, intorno a mezzogiorno, un boato ha allarmato i cittadini. Lo schianto è stato causato dal cedimento di una porzione interna della...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Crolla una parete in una scuola vicino Napoli : feriti una maestra incinta e un bambino : Una maestra incinta è rimasta ferita nel crollo di una parete di una scuola a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. La donna, al quarto mese di gravidanza, è un'insegnante di sostegno impegnata con un bimbo disabile, ed è stata colpita sulla testa e su una spalla.La docente, dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni, ha voluto recarsi dal proprio ginecologo per un controllo. Non è l'unica persona ad aver ...

Napoli : crolla fregio da un palazzo - ferito un turista tedesco : Una scultura raffigurante un drago e alcuni calcinacci sono crollati dalla parete di un edificio del centro storico - all'angolo tra Corso Umberto e via Porta di Massa - in zona universitaria, ferendo alla testa un ragazzo. In particolare si è staccato un fregio raffigurante un gallo, ferendo un giovane turista di nazionalità tedesca che era di passaggioSul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno transennato l'area

