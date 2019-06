GF | Francesca bacia Gennaro | ma scrive una lettera all' ex fidanzato Giorgio

Francesca De André bacia Gennaro ma scrive a Giorgio : la reazione : Grande Fratello, Francesca e Gennaro stanno insieme? Ancora baci nella Casa Francesca De André e Gennaro Lillio al Gf 2019 sono tornati vicini, più vicini che mai. Dopo la brutta discussione avuta lunedì notte, brutta soprattutto da vedere da casa, pare che Gennaro abbia deciso di perdonare Francesca. Quest’ultima infatti ha nuovamente riempito di insulti […] L'articolo Francesca De André bacia Gennaro ma scrive a Giorgio: la ...

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione : News Francesca De André e Gennaro Lillio: pace fatta e bacio passionale VIDEO pace fatta tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. Come ormai è noto, i due hanno avuto un furioso litigio a causa della presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite nella Casa di Cinecittà per […] L'articolo Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione proviene da Gossip e Tv.

Gf - Francesca De André sempre più confusa : "Giuro che non ho baciato Gennaro? Non posso" - : Serena Pizzi Francesca De André fa davvero fatica ad andare avanti nella Casa e ora si trova di fronte a un bivio: Gennaro o Giorgio? Anche questa settimana non è stata troppo facile per Francesca. Il Gf l'ha messa a dura prova. Prima il tradimento del fidanzato, poi l'avvicinamento a Gennaro e infine il "tornado" Taylor Mega. Appena la De André digerisce un boccone amaro ne arriva un altro ancora peggio. E così è stata anche questa ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè bacia Gennaro ma ammette : 'Ho il cuore spezzato' : Mancano meno di due settimane alla fine del Grande Fratello e le dinamiche cominciano a diminuire, a causa dell'inevitabile eliminazione dei concorrenti. In questa fase finale è Francesca De Andrè a tenere alta la curiosità dei telespettatori, come confermato nella puntata di lunedì scorso, ampiamente dedicata proprio alla gieffina. In essa, Francesca ha incontrato di nuovo l'ex fidanzato Giorgio, il quale le ha dato solo parzialmente le ...

Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini e fa un annuncio speciale : Francesca Fialdini baciata da Tiberio Timperi a La vita in diretta, che gli dedica una canzone Talk dedicato alle musica, che può essere un rimedio per superare le delusioni amorose, nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, dove i padroni di casa Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, per l’occasione, hanno invitato Ivan Zazzaroni, Rita Dalla Chiesa, Marco Predolin e Angela Rafanelli. E dopo ...

Francesca De André e Gennaro si sono baciati : Barbara d’Urso ne è sicura : Grande Fratello 16: Gennaro Lillio e Francesca De André si sono baciati sotto le coperte Finalmente la svolta che tutti aspettavano al Grande Fratello 16: Francesca De André e Gennaro Lillio si sarebbero baciati. Il condizionale è d’obbligo perché lo slancio di passione tra l’ex di Lory Del Santo e la nipote di Fabrizio De […] L'articolo Francesca De André e Gennaro si sono baciati: Barbara d’Urso ne è sicura proviene da ...

News Gf - Martina bacia Gennaro : la reazione di Francesca e Daniele : News Grande Fratello: perché Martina ha baciato Gennaro Caos nella Casa del Grande Fratello. Tutta colpa di un bacio che si sono scambiati Martina Nasoni e Gennaro Lillio per gioco. Nelle ultime ore la produzione ha chiesto a tutti i concorrenti una prova, ovvero quella di baciarsi tra di loro. Ma il contatto tra la […] L'articolo News Gf, Martina bacia Gennaro: la reazione di Francesca e Daniele proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Se non fosse stata fidanzata - avrei baciato Francesca" : ...

Grande Fratello : Martina bacia Gennaro e Gaetano - Francesca ed Erica furiose con la gieffina : Il bacio finto della Nasoni con i due ragazzi scatena la reazione furiosa della De Andrè e della Piamonte.

Il fidanzato di Francesca De André bacia una mora : foto e video a Domenica Live : A Domenica Live altre foto e video del presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André Si complica la situazione amorosa di Francesca De André. Dopo il chiarimento col fidanzato Giorgio al Grande Fratello 16 spuntano nuove foto del ragazzo con un’altra. Questa volta non Rosi, la bionda influencer che ha avuto una lunga discussione […] L'articolo Il fidanzato di Francesca De André bacia una mora: foto e video a Domenica Live ...

Gf - Francesca de André e Gennaro Lillio si baciano. Ma è tutto un gioco - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio si sono scambiati un bacio sotto le telecamere del Grande Fratello 16, ma si è trattato di un gioco richiesto dalla produzione del reality show Il Grande Fratello ha messo alla prova i suoi concorrenti con un gioco: baciarsi ogni volta che lui lo richiederà. Così, sulle note di una canzone d’amore, Francesca de André e Gennaro Lillio sono stati costretti a darsi un bacio. Dopo una ...

GF 16 : Francesca ribacia Erica - Martina provoca Gaetano - Ivana si avvicina a Gianmarco : È stato un sabato notte molto movimentato quello che hanno appena vissuto i concorrenti del Grande Fratello 16: durante una cena a base di buon cibo e qualche bicchiere di vino, alcuni inquilini della Casa hanno catturato l'attenzione degli appassionati di gossip con il loro comportamento 'sopra le righe'. Francesca De Andrè, ad esempio, ha baciato di nuovo Erica Piamonte, mentre Martina Nasoni ha cercato di far ingelosire Daniele Dal Moro ...

Gf - Erica e Francesca si baciano ancora : "Non ce la faccio - vai via" : Complice, forse, un bicchiere di vino di troppo, le due ragazze si sono baciate ancora dentro la casa del Grande Fratello e...