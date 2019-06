A Napoli un uomo di 66 anni è morto per la caduta di un cornicione

Un pezzo di cornicione ha colpito e ucciso un uomo a Napoli : Un uomo ha perso la vita a Napoli per le ferite riportate dal distacco di un cornicione. Il pezzo apparteneva a un balcone situato al quinto piano di un palazzo in via Duomo, nel centro storico del capoluogo partenopeo. La vittima, un 66 enne del quartiere Stella, è morto poco dopo le 12.30 nel pronto soccorso del Cto, ospedale collinare. Rosario Patolino, questo il suo nome, gestiva un negozio di ...

Napoli - crolla cornicione in via Duomo : morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO : Napoli, crolla cornicione in via Duomo: morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO La vittima, 66 anni, era titolare di un negozio di abbigliamento nel centro storico. L'uomo è stato trasportato al Cto (Centro traumatologico ortopedico), ma non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, pompieri e polizia ...

Napoli - in via Duomo cede un cornicione : muore negoziante - la moglie su Fb : «Non ci credo» : Napoli - Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al Cto (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di...

Napoli - in via Duomo crolla un cornicione : muore negoziante - la moglie su Fb : «Non ci credo» : Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si...

Napoli. Si stacca cornicione in via Duomo : morto il negoziante Rosario Padolino : Incidente mortale in centro a Napoli. Un negoziante di 66 anni è stato colpito da pietre e trasportato al Cto.

Crolla cornicione in via Duomo a Napoli - muore negoziante : l'area era affollata di turisti : Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si...

Napoli - crolla cornicione da un palazzo in via Duomo : morto negoziante 66enne Foto : Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si...

Napoli - pezzo di cornicione si stacca da un palazzo di via Duomo e uccide 66enne : Un pezzo di cornicione si è staccato da un edificio del centro storico di Napoli, in via Duomo, e ha ucciso un commerciante di 66 anni. In un primo momento l’uomo non sembrava in pericolo di vita ma è morto poco dopo essere stato trasportato al Centro traumatologico ortopedico. Il 66enne aveva un negozio di abbigliamento nella zona. L'articolo Napoli, pezzo di cornicione si stacca da un palazzo di via Duomo e uccide 66enne proviene da Il ...

Napoli - crolla cornicione da un palazzo in via Duomo : morto negoziante 66enne : Tragedia stamani in pieno centro a Napoli. Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si...

Choc a Napoli - morto commerciante colpito da calcinacci in via Duomo : Un commerciante di 66 anni, Rosario Padolino, è morto questa mattina nel cuore di Napoli colpito da un pezzo di cornicione di un edificio staccatosi da un balcone al quinto...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a Lorenzo Insigne - lo “scugnizzo” di Napoli : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è quest’oggi dedicata a Lorenzo Insigne, che spegne le 28 candeline. Nato e cresciuto a Napoli, il capitano azzurro porta in alto il nome della sua città a livello calcistico, in Italia e non solo. Una bandiera, non per niente soprannominato “O scugnizzo”. Qualche malumore con la tifoseria nel finale di questa stagione ha fatto pensare al peggio, ma ...

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - l’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

Napoli - la camorra in ospedale : spari ad altezza d?uomo e il giallo di un'auto crivellata di colpi : Non doveva finire lì, non poteva finire con quei colpi di pistola alle gambe, come un «normale» regolamento di conti. Era necessario premere di nuovo il grilletto, questa...