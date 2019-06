Università | 40mila matricole perse in 15 anni

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) (Foto:Luca Matarazzo/Fotogramma/Ipa) Bisogna dirlo: è una situazione mediocre, quella dell’italiana e dei laureati in Italia. Almeno stando ai dati che escono dal nuovo rapporto, appena presentato, di Almalaurea, giunto alla 21esima edizione. Il primo punto, quello centrale perché riguarda il coinvolgimento dei giovani e le prospettive per il futuro, è quello delle immatricolazioni: c’è stato un vistoso calo fino all’anno accademico 2013/14, dopo il quale si è registrata una ripresa che nel 2017/18 è giunta fino al +9,3% rispetto al primo biennio citato. Poca roba: dal 2003/04, cioè in quindici, gli atenei nostrani hanno perso la spaventosa cifra di, con una contrazione complessiva del 13%. Prima sentenza: l’italiana perde attrattiva e iscritti, e li perde ormai da tre lustri. Si tratta di un fenomeno per fortuna in fase di leggero ...

