Milano | l’amore in un festival multisensoriale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Fine settimana dedicato alalla Triennale dicolomonimo giunto alla seconda edizione. Fino al 9 giugno ildell’Amore, diretto da Mario Viscardi (anche Ceo di Piano B che organizza l’evento) che lo ha ideato insieme a Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, tenterà di superare i risultati dello scorso anno che hanno visto 18mila presenze e 10 milioni di utenti raggiunti online. La nuova edizione – che in Triennale si affiancherà alla 22esima esposizione internazionale Broken Nature: Design Takes on Human Survival – accoglierà 86 ospiti tra cui Umberto Galimberti, Caterina Caselli, Noemi, Rossella Miccio, presidente di Emergency, Morgan, Boosta, Coma Cose, Il Milanese Imbruttito e tanti altri nomi di provenienze ed evidentemente orizzonti diversi. All’interno del– che si articolerà fondamentalmente in una serie di attività ...

