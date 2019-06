Mattino 5 | Federica Panicucci porta in studio il fidanzato e lo fa davanti a tutti

Federica Panicucci chiude Mattino 5 : le parole del direttore di rete : Mattino Cinque, parla Giancarlo Scheri: “Panicucci-Vecchi perfetti padroni di casa” Piano piano i programmi si chiudono e augurano una buona estate ai telespettatori che li hanno seguiti con affetto e partecipazione. Dopo La prova del cuoco e Uomini e Donne è arrivata l’ora anche di Mattino 5 condotta anche quest’anno da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Una dodicesima edizione di successo, come ha sottolineato il ...

Federica Panicucci condurrà un talent show dopo Mattino Cinque? : Music Farm torna con la conduzione di Federica Panicucci? L’indiscrezione Federica Panicucci potrebbe presto approdare in prima serata. Con la stagione televisiva 2018/19 agli sgoccioli, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui programmi che coloreranno il prime time dopo l’estate. A quanto pare la conduttrice di Cecina potrebbe presto essere al timone di un talent show, Music Farm per la precisione. Almeno questo è quanto è ...

Federica Panicucci a Mattino Cinque spiazza : “Mi autodenuncio!” : Mattino 5, Federica Panicucci su Pamela Prati: “Non ci sto capendo più nulla!” Ha fatto sorridere il pubblico in studio, ma sicuramente anche quello da casa, la bella e brava Federica Panicucci che questa mattina a Mattino Cinque ha iniziato la parte dedicata al caso Pamela Prati e Michelazzo-Perricciolo con una confessione tra lo spiazzante e il divertente: “Non ci sto capendo più nulla, lo confesso, e mi ...

Pamela Prati - nuova ipotesi choc : Federica Benincà parla a Mattino 5 : Federica Benincà a Mattino Cinque: nuove rivelazioni sul caso Pamela Prati Federica Panicucci non poteva non parlare del caso Pamela Prati nella diretta di oggi di Mattino 5. In studio, oltre agli opinionisti fissi della trasmissione, è apparsa Federica Benincà che ha lanciato nuove, e sconvolgenti, ipotesi sulla triste vicenda che vede protagonista la showgirl. Secondo quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Pamela ...

Mattino 5 - Federica Panicucci sbotta con Imparato sul caso Terlizzi : 'Lascialo in pace' : Cristian Imparato da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello ha continuato ad essere sotto i riflettori per le sue affermazioni circa la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L'ex bambino prodigio di "Io Canto" nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dagli opinionisti del programma "Mattino 5". E così stamattina l'ex gieffino è stato ospitato da Federica Panicucci per rispondere alle accuse. Il cantante ha provato a difendersi ...

Federica Panicucci svela cosa farà dopo la fine di Mattino Cinque : Mattino 5, Federica Panicucci confessa: “Sono sempre impegnata con l’azienda mia e di Marco Bacini” Si è raccontata in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, nella quale ha parlato della sua vita privata e professionale, anticipando cosa farà dopo la fine della seguitissima trasmissione con la quale quotidianamente dà il buongiorno ai telespettatori ...

Mattino 5 - Federica Panicucci : la critica inaspettata a Ivana Icardi : Ivana Icardi al Grande Fratello 16: cosa pensa Federica Panicucci Il Grande Fratello è iniziato ieri sera. Barbara d’Urso ha tagliato il nastro della sedicesima edizione del padre dei reality con un cast eccezionale che molto probabilmente non farà rimpiangere la versione Vip del programma. Tra i concorrenti più popolari spicca anche Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha ...

Mattino 5 - Federica Panicucci interrompe la diretta : 'Sto soffocando' - imprevisto in studio - la regia stacca : Momenti di difficoltà per Federica Panicucci a Mattino 5 . La conduttrice Mediaset stava conducendo la parte di trasmissione dedicata all'ultima edizione dell' Isola dei famosi . In studio Paolo ...