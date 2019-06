L’Italia Under 20 si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di calcio

Mondiali Under 20 - boom boom Pinamonti : L’Italia vola in semifinale - Mali ko : Mondiali Under 20 – Si è concluso il quarto di finale valido per i Mondiali Under 20, spettacolo e grandi emozioni nella partita tra Italia e Mali, gli azzurrini volano in semifinale ed adesso si candidano a diventare sempre più protagonisti per la competizione. Ottima prova per il Mali che non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 21 minuti, fallo killer di Diakite. Il match si sblocca dopo appena 12 minuti ...

VIDEO Gigi Di Biagio : “L’Italia deve provare a vincere gli Europei Under 21”. Il CT carica l’ambiente : Gigi Di Biagio carica l’ambiente in vista dell’ormai imminente esordio dell’Italia agli Europei Under 21 di calcio 2019, il nostro CT guiderà gli azzurrini alla caccia del trofeo in casa e il morale sembra ai massimi livelli: “Dobbiamo cercare di vincere”. L’ex calciatore ha fatto il punto della situazione a nove giorni dal match contro la Spagna che aprirà la rassegna continentale di categoria, di seguito il ...

Europei Under 21 calcio 2019 : i convocati delL’Italia. Ci sono Chiesa - Kean - Pellegrini e Zaniolo : tutti i big per Di Biagio : Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 21 che andranno in scena proprio nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. L’Italia è stata inserita nel gruppo A ed esordirà contro la Spagna domenica 16 giugno (ore 21.00) allo Stadio Dall’Ara di Bologna, tre giorni dopo incrocerà la Polonia sempre nel capoluogo emiliano e poi chiuderà la fase a gironi contro il Belgio (sabato 22 giugno a Reggio Emilia). Le vincitrici dei ...

Europei Under 21 - ufficializzata la lista dei convocati delL’Italia : rosa pazzesca per il ct Di Biagio : Non ce la fa Calabria per infortunio, a disposizione del ct Di Biagio però ci sono tutti i pezzi da 90 per puntare al titolo europeo E’ stata ufficializzata la lista dei convocati azzurri per l’Europeo Under 21 che, per la prima volta, si disputerà in Italia. Sono 23 i calciatori che comporranno la Nazionale Italiana agli ordini del ct Di Biagio, che non potrà contare su Davide Calabria fermo per infortunio. Tutti presenti ...

Mondiali Under 20 - per L’Italia ci sarà il Mali ai quarti. Nicolato : “Ci aspetta partita tosta” : Sette punti e primo posto nel girone, poi l’1-0 alla Polonia con il cucchiaio di Pinamonti. Adesso, ai Mondiali Under 20, l’Italia incontrerà sorprendente il Mali, capace di eliminare l’Argentina ai calci di rigore dopo una partita infinita. “Hanno battuto l’Argentina e hanno dimostrato di essere forti“, le parole del tecnico degli azzurrini Nicolato. “Sono i campioni d’Africa, in questo ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : ai quarti USA e Corea del Sud. L’Italia affronterà il Mali : Sono terminati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: in Polonia oggi si sono disputate le ultime tre gare ad eliminazione diretta. Da pochi minuti l’Italia conosce il nome della prossima avversaria: ai quarti di finale gli azzurrini affronteranno i pari età del Mali, che hanno battuto ai rigori per 7-6 l’Argentina (2-2 dopo i supplementari, 1-1 nei regolamentari). Nel pomeriggio giocate altre due sfide: gli USA hanno ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : L’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani L’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Mondiali Under 20 – Il sogno azzurro continua - Pinamonti gela la Polonia : L’Italia è nei quarti di finale : Grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Pinamonti, l’Italia supera la Polonia e vola ai quarti di finale dove affronterà una tra Argentina e Mali L’Italia prosegue il suo cammino ai Mondiali Under 20, battendo agli ottavi di finale la Polonia padrona di casa. Basta un cucchiaio di Pinamonti su calcio di rigore per accedere al turno successivo, la rete dell’attaccante azzurro infatti regge fino al triplice fischio ...

Mondiali Under 20 - L’Italia vola ai quarti : Pinamonti stende la Polonia su rigore : Con un rigore a cucchiaio di Pinamonti e soprattutto con un Plizzari paratutto l’Italia Under 20 batte la Polonia e vola ai quarti di finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale Under 20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti, l’Italia è 21esima, con un solo ...

Calcio - Mondiali Under20 : chi affronterà L’Italia ai quarti di finale? Data - programma - orari e tv : L’Italia ha appena conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: la nostra Nazionale ha sconfitto per 1-0 la Polonia grazie ad un rigore di Pinamonti. Gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Argentina e Mali. La sfida tra sudamericani ed africani si giocherà martedì sera alle ore 20.30, dunque i ragazzi di Nicolato potranno avere oltre 48 ore di ...

LIVE Italia-Polonia 0-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : Pinamonti porta in vantaggio L’Italia su rigore! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...

Mondiale Under 20 - L’Italia conosce il suo avversario agli ottavi : è la Polonia : Dopo l’ottimo avvio al Mondiale Under 20, con i 7 punti in tre partite e il primo posto nel girone, l’Italia ha conosciuto il suo prossimo avversario agli ottavi di finale: si tratta della Polonia, che si è qualificata tra le quattro migliori terze della fase a gruppi. Gli azzurrini affronteranno i padroni di casa domenica 2 giugno al Gdynia Stadium alle 17:30. La Polonia arriva al match contro l’Italia con un ruolino di ...

Mondiale Under 20 - L’Italia pareggia col Giappone e chiude prima nel girone : Si è chiusa anche la terza ed ultima gara del girone del Mondiale Under 20 per l’Italia di Nicolato. Pari a reti bianche contro il Giappone per gli azzurrini, che chiudono così il proprio raggruppamento in testa, con 7 punti (a fronte dei 5 degli asiatici, secondi). Nicolato ha dato spazio a chi ha giocato meno nelle precedenti due gare e tra i pali ha schierato il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che si è reso subito ...