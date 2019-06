Formula 1 | Gasly rimpiazzato da Hulkenberg in Red Bull? Helmut Marko fa chiarezza sulla

Formula 1 - tre posizioni di penalità in griglia per Gasly : il francese scala in ottava posizione : Il pilota della Red Bull è stato sanzionato per aver ostacolato Grosjean nella Q2 delle qualifiche del Gp di Monaco Pierre Gasly partirà ottavo domani piuttosto che quinto, il pilota della Red Bull infatti ha ostacolato in Q2 Grosjean subendo la penalizzazione di tre posizioni sulla griglia del Gp di Monaco. Lapresse Una leggerezza pagata a caro prezzo dal francese, autore di una grande prestazione macchiata da questo errore che lo ...

Formula 1 - la conferenza del GP Spagna con Vettel - Bottas - Sainz - Gasly e Russell : Il futuro del GP di Spagna , quello d'Interlagos, ma soprattutto le prosepettive per un Mondiale che finora ha visto la Mercedes chiudere le prime quattro gare con altrettante doppiette. Di questo si ...

Formula 1 – Gasly sotto investigazione : ecco cosa rischia il francese della Red Bull : Pierre Gasly non si presenta al controllo del peso della monoposto al termine delle FP2: il pilota francese sotto investigazione Dopo aver segnato il decimo tempo delle FP2 del Gp d’Azerbaijan, Pierre Gasly è sotto investigazione da parte del collegio dei commissari sportivi a Baku. Il pilota della Red Bull è infatti ‘colpevole’ di non essersi presentato al controllo FIA del peso al termine delle seconde prove libere del ...