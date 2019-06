F1 | Classifica FP2 GP Canada 2019 | Hamilton al comando | Ferrari a 1 secondo! Leclerc e

MotoGP - Risultati e Classifica FP2 GP Italia 2019 : Bagnaia firma il miglior tempo - Dovizioso 11° - Valentino Rossi 18° : Francesco Bagnaia ha timbrato a sorpresa il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano della Ducati Pramac è riuscito a precedere il francese Fabio Quartararo di 46 millesimi e Danilo Petrucci di 0.131. Più indietro tutti i big: Marc Marquez è sesto a 0.330 con la sua Honda preceduto da Maverick Vinales in sella alla Yamaha, Andrea Dovizioso si è fermato in undicesima posizione ...