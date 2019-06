Ermini | No al sorteggio per il Csm

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Abbiamo dimostrato la capacità di evitare la paralisi dell’istituzione e di andare avanti nonostante i gravi fatti venuti alla luce in questi giorni, sotto la guida e le indicazioni del capo dello Stato”. Il vicepresidente del Csm David, in un’intervista al Corriere della Sera, commenta l’inchiesta sugli accordi per i vertici delle procure. Sottolinea la pronta reazione del Csm sul caso e rinnova il “no” alla riforma che preveda ildei consiglieri: ”È una competenza del Parlamento su cui non mi pronuncio. Mi limito a confermare la mia contrarietà all’ipotesi del; perché sarebbe incostituzionale, e per l’irrazionalità nella selezione dei candidati”.L’Anm ha avanzato una richiesta di dimissioni nei confronti dei togati autosospesi, sulla questione il ...

