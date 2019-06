Diletta Leotta in costume | i fan | Ci prova anche il pavimento

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ludovica Marchese Pronta per entrare in acqua, ilintero blu che indossa mette in risalto le sue abbondanti curve che, ancora una volta, confermano la sua innata femminilità Non è certo la prima volta chestuzzica i suoi follower su Instagram. Anzi, ormai è quasi impossibile contare gli innumerevoli precedenti. La bionda conduttrice di Dazn è il mix perfetto tra talento e bellezza, tanto da essere la preferita da milioni di italiani. Questa volta la bellaè a bordo piscina, mentre si gode la vacanza che si è concessa insieme con il suo fidanzato. Proprio in occasione dell’ultimo giorno a Saint Tropez, la bionda più amata d’Italia ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Pronta per entrare in acqua, ilintero blu che indossa mette in risalto le sue abbondanti curve che, ancora una volta, confermano la sua innata ...

fede_spi : @92Costantino @marifcinter Non è quello. Diletta Leotta, che per il calciofilo medio è il massimo a cui si può aspi… - TiroAcampari : @ADeLaurentiis Ormai sotto i tweet di adl si scrivono commenti offensivi secondi solo a quelli delle foto di dilett… - ing_Baldrascani : @Fighters881 @FabRavezzani Non hai seguito la vicenda de cerame /Diletta Leotta? -