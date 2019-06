Andavano in vacanza | hanno perso la vita sull' A1 | morte tre giovani donne

repubblica

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il tamponamento è stato tremendo: due ragazze accompagnate da una sorella di 41 anni, anch'essa deceduta, sono rimaste schiacciate nell'auto dopo uno scontro con un Tir. Grave una quarta vittima di vent'anni

