Todd Howard spiega perché Starfield arriverà prima di The Elder Scrolls 6

Per Todd Howard le microtransazioni all'interno di Oblivion non erano per nulla sbagliate : Oltre ad essere ricordato come uno straordinario gioco di ruolo open-world, The Elder Scrolls IV: Oblivion è anche noto per essere uno dei primi giochi contenente microtransazioni.Il gioco infatti consentiva di acquistare un'armatura per il proprio cavallo. Come riporta Gamespot, Todd Howard di Bethesda ha detto la sua a riguardo."La gente comprerà sempre qualsiasi cosa" ha dichiarato "Con questo non voglio dire che devono comprare per forza, ma ...