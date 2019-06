Pistocchi su Ancelotti | «È un illuminato | ha capito che il giocatore è importante

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Maurizio,che già nei giorno corsi aveva spesso cinguettato sui social riguardo l’uomo scelto dalla Juve per la prossima panchina, cioè Maurzio Sarri, oggi ha parlato a Radio Crc. Il gornalista di Mediaset si è soffermato su quello che per molti è un controsenso, cioè l’accoppiata Juve-Sarri, spiegando che solo gli scemi non cambiano idea e che Maurizio è sicuramente una novità per il club di Agnelli, ma proprio perché fino ad oggi non sono riusciti a vincere la Champions neanche con Ronaldo “Purtroppo c’è un problema di analfabetismo funzionale di parecchia gente, capiscono poco. D’altronde basta vedere i fatti di cronaca per capire con chi abbiamo a che fare. Ieri sera alle 20:10 ho incontrato Paratici ai semafori di via Monte Napoleone a Milano, la mia sensazione è che Sarri arriverà, si aspetta il via libera dal Chelsea. L’altro giorno ho ...

