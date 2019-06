NBA – Shaquille O’Neal versione gm | “se fossi nei Lakers ricoprirei d’oro Klay Thompson!

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019)O’Neal indossa i panni da gm dei Los Angeles: l’ex centro giallo-viola consiglia di prendere al voloThompson una volta diventato free agent in estate La free agency NBA sarà un banco di prova importante per i Los Angeles. La franchigia giallo-viola dovrà necessariamente rinforzare il roster, provando a prendere i migliori free agent disponibili da affiancare a LeBron James. In questo senso, sembra riscuotere grandi consensi il nome diThompson: la guardia degli Warriors unisce uno straordinario tiro dalla lunga distanza a ottime abilità difensive e all’esperienza necessaria per far bene in un roster giovane ma sottoposto a grande pressione. Inoltre, aspetto da non trascurare, si adatterebbe perfettamente al gioco ‘LeBroncentrico’. Nel corso di “The Big Podcast with Shaq”,ha consigliato proprio il ...

NBA Finals 2019, Danny Green ritrova la mano. Il segreto? I consigli di Shaquille O'Neal