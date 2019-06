Meteo | caldo al sud oggi | fino a 33°C! Attenzione ai temporali al nord

inmeteo

(Di giovedì 6 giugno 2019) L'alta pressione africana inizia a fare sul serio sul centro-sud, per la prima volta in questa stagione : aria via via sempre più calda sta giungendo dalAfrica verso il Mediterraneo, agevolata...

3BMeteo : Buona notizia #meteo per chi non ama il caldo: l'anticiclone tra il 10 e il 13 del mese potrebbe subire un primo pa… - infoitinterno : Prima ondata di caldo, qualche temporale in agguato al Nord PREVISIONI METEO - emanuele2punto0 : Posso dire che con ste lamentele eccessive per il caldo avete un filo rotto il cazzo? #ESTATE tutti siamo un po' sb… -