Mercato dei giudici | Anm all’attacco | “Ora via dal Csm” E Lotti si difende 

Gela - esplode il camion dei polli allo spiedo al Mercato : almeno 20 feriti - tre sono gravi : Esplosione in un mercatino di Gela. È salito a 20, secondo un bilancio diffuso dai vigili del fuoco, il numero dei feriti medicati dopo l'esplosione di una bombola avvenuta in un...

Mercato dei box auto : fuori dalla crisi - ma la ripresa è lontana : Non si può parlare di ripresa, ma di normalizzazione quanto meno sì. Gli anni di crisi economica, la presenza di veicoli sempre più vecchi in circolazione e il successo del car sharing avevano portato a un crollo nel comparto immobiliare dei garage. Tuttavia, come rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, nell’ultimo anno la flessione del Mercato dei box auto sembra essersi arrestata e si registra un’inversione di tendenza. Se tra il ...

Mercatone Uno - sciacalli all’assalto dei negozi chiusi : i dipendenti presidiano i capannoni : Diversi episodi di furto o tentato furto segnalati dai sindaci in Puglia e in altre città italiane. Approfittando dell'assenza o comunque della minore attività di controllo, malviventi si sono introdotti nei capannoni ancora pieni di merce per portare via il possibile. "L’integrità del patrimonio dell’azienda è uno dei requisiti circa la sopravvivenza e la continuità legata ad eventuali nuovi acquirenti” avvertono i sindacati chiedendo alle ...

Lecce - Sticchi Damiani : “La ripartizione dei diritti deve essere equa”. E sul calcioMercato… : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di calciomercato, citando i rapporti di amicizia tra il ds Meluso e Giuntoli, ds del Napoli: “Luperto? E’ un nome suggestivo: siamo tutti affezionati a lui essendo cresciuto nel nostro settore giovanile. Ha spiccato il volo per cui la vedo complicata riportarlo a Lecce, ma merita il meglio, ci teniamo molto a lui. Ho il rammarico di aver ...

La classifica dei 10 goal più belli di sempre secondo CalcioMercato.com : La bellezza è soggettiva ed il mondo del calcio non fa eccezione. L'estro e la genialità di un goal, però, possono lasciare a bocca aperta, ancor di più se a deliziarci con tali segnature siano 'mostri sacri' del pallone come Maradona, Cr7 o Messi. Di seguito la classifica dei 10 goal più belli di sempre secondo Calciomercato.com.

Rischio Italia - ecco quanto viene prezzato sul Mercato dei derivati : Prima delle tensioni sullo spread coincise con l’insediamento del governo che avesse voluto assicurare il proprio investimento in BTp comprando un derivato che lo coprisse in caso di default avrebbe dovuto sborsare meno dell’1% del controvalore investito. Oggi si paga il doppio perché il Rischio percepito è maggiore...

A Cannes il "Mercato nero" dei vip - : Alessandro Pagliuca Il mercato nero di Cannes 2019, ecco quanto costa garantirsi un ingresso alla festa nella villa di Leonardo DiCaprio o all'after party di Rocketman Cannes 2019 detta i prezzi, quanto costa l'ingresso per l'esclusivo party di Leonardo DiCaprio o per la premiere di Rocketman con un after-party asssieme ad Elton John incluso nel prezzo? Ecco le cifre del mercato nero di Cannes svelate da Deadline. Nei giorni che ...

Estorsioni al Mercato dei fiori - scacco al clan Cesarano : 7 arresti nel Napoletano : Operazione dei carabinieri di Torre Annunziata e della guardia di finanza di Castellammare di Stabia sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti del...

Svolta nel Mercato dei cellulari Google rallenta la corsa di Huawei : Aveva appena scalzato Apple (36,4 milioni di smartphone venduti), con una quota del mercato mondiale che nel primo trimestre di quest’anno si è aggirata intorno al 19% (59,1 milioni), la seconda posizione, immediatamente dietro al colosso coreano Samsung (71,9 milioni di telefoni, il 22% circa), al termine di una corsa Segui su affaritaliani.it

CalcioMercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [FOTO] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il calcioMercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...

Ecco i 3 segnali lanciati dal Mercato dei Treasuries sullo sfondo della 'guerra' dei dazi : ... una percentuale in netta crescita nelle ultime sedute, segno che la 'guerra' dei dazi USA-Cina starebbe spingendo verso aspettative più accomodanti in tema di politica monetaria, che poi è il vero ...

CalcioMercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Tatuaggi e cosmetici non a norma - maxi sequestro dei Nas : ritirati dal Mercato 15mila prodotti per oltre 150mila euro : Decine di migliaia di confezioni cosmetici e pigmenti per Tatuaggi non a norma sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in due operazioni in Puglia ed Emilia Romagna. Il Nas di Bari, nel corso dei controlli presso un’azienda pugliese, ha rinvenuto 40mila confezioni di cosmetici privi di registrazione sul portale europeo necessaria per la loro commercializzazione. I prodotti, che hanno un valore di circa 150 mila ...