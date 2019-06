Lourdes non va gestita come un' azienda | il Papa invia un emissario

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) PerFrancesco “desidera accentuare il primato spirituale rispetto alla tentazione di sottolineare troppo l’aspetto gestionale e finanziario” scrive Andrea Tornelli, direttore editoriale dei media della Santa Sede. In quest’ottica bisogna leggere la nomina di monsignor Antoine Hérouard,todelegato “per la cura dei pellegrini” al santuario mariano di.Il nome di Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, è stato annunciato oggi a mezzogiorno nel santuario francese dall’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Non si tratta di un “commissariamento” ma la decisione delci va molto vicino. Aggiunge Tornielli: "È in linea con quella già presa nel 2017 per Medjugorje”. Il Pontefice “tiene in modo ...

