calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Neymar c’è cascato. Bravo al fesso. O forse, nella fortuna di essere calciatore, c’è la sfortuna di essere… famoso. Neymar c’è cascato. Come c’è cascato Cristiano Ronaldo. Ora, guarda caso, entrambi sono vittime di una situazione extra campo che inizia a farsi più grande di loro. Ma torniamo ai fatti. Al momento, nessuno può sapere cosa sia successo tra la stella del PSG e la donna che lo ha accusato. Accuse forti, pesanti, durissime di questi tempi. Ancor di più se si pensa che la presunta vittima abbia raccontato pubblicamente la vicenda. Sulla stessa si è espresso quest’oggi Verratti. “Molti sono invidiosi di lui e cercano di mettergli i bastoni tra le ruote“, ha detto. Poco spazio alle interpretazioni, così come poche interpretazioni si possono dare al video emerso questa mattina in cui si vedono i due nel letto di un hotel. ...

CalcioWeb : Il calcio, la fama e le donne 'stuprate': speculazioni e vergogne, rispetto verso chi subisce realmente degli abusi… - gjoegl : @MorrisDantonio2 Io non ho niente in contrario se arriva Sarri non ha la fama che ha pep ma di calcio ne capisce - BadPaskua : @angelo72518525 @rughexotic @LelloPinto per arrivare in una squadra cacciata ai quarti da una banda di 14enni!! RIP… -