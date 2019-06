agi

(Di giovedì 6 giugno 2019) Oggi facciamo acquisti con un click, attraverso le app e guidati dallo stile degli influencer. Ma ilo fisico non tramonta, resiste alle mode e alle nuove tecnologie, al punto che senza di esso anche locala. E' quanto emerge da uno studio condotto da Netcomm in collaborazione con Diennea che ha indagato l'attitudine comportamentale nei processi di acquisto del consumatore, siache offline. Come si comporta, allora, il compratore medio? Quali sono gli strumenti più efficaci per piazzare un prodotto sul mercato? Il 22% degli acquisti - si legge nello studio - sono diretta conseguenza di strumenti quali e-mail, sms e notifiche via app. Ma la visita ino è decisiva per il 18,4% degli acquisti. Seguono i consigli e il passaparola(16,4%), mentre la pubblicità si attesta al quarto posto, ...

sulsitodisimone : I negozi aiutano lo shopping online. Uno studio - Piroclastica : RT @Agenzia_Italia: I negozi aiutano lo shopping online. Uno studio #ecommerce - ggargiulo3 : I negozi vengono sempre più usati per provare le taglie e poi la gente acquista online. i negozi aiutano lo shoppin… -