Come funziona Yocabé | la startup che aiuta i negozi fisici a vendere online

(Di giovedì 6 giugno 2019) Fino al 2016 Vito Perrone e Lorenzo Ciglioni lavoravano per Expedia, poi l'intuizione vincente: creare unaperre i brand di moda adi più e meglio sui principali marketplace. È così che nasce Yocabè, con l'obiettivo in pratica di diventare per la moda quello che Venere.com è stato per il turismo. Sarà poi l'ingresso in Pi Campus, la mini Silicon Valley romana, adre i tre a definire meglio il loro business. Oggi Yocabè sta rivoluzionando il mondo della distribuzione del fashione ha appena chiuso un round di finanziamento da 600.000 euro. Nel settore del fashion i grandi marketplaceAmazon, Zalando, Privalia, La Redoute, Otto, eBay producono tra il 50% e il 70% del totale delle vendite e i loro clienti sono sempre più fedeli, portando ad una continua erosione di share dai retailer tradizionali offline. Insomma, per i marchi del ...

