Botte e minacce al padre invalido per i soldi | denunciato 47enne

Volo Tirana-Roma - Botte e minacce : atterraggio d'emergenza a Pescara : Volo Tirana-Roma, botte e minacce: atterraggio d'emergenza a Pescara Un 29enne poco dopo la partenza del Volo ha cominciato a dare in escandescenza, arrivando a picchiare il suo anziano padre. Le forze dell’ordine hanno poi prelevato il giovane e l’aereo è potuto ripartire alla volta della Capitale Parole chiave: ...

Volo Tirana-Roma - Botte e minacce : atterraggio d'emergenza a Pescara : Volo Tirana-Roma, botte e minacce: atterraggio d'emergenza a Pescara Un 29enne poco dopo la partenza del Volo ha cominciato a dare in escandescenza, arrivando a picchiare il suo anziano padre. Le forze dell’ordine hanno poi prelevato il giovane e l’aereo è potuto ripartire alla volta della Capitale Parole chiave: ...

Lamezia Terme - Botte minacce e insulti agli alunni : maestra arrestata : botte, minacce e insulti ai suoi alunni, bambini tra i 5 e i 7 anni. Per questo motivo un’insegnante di una scuola primaria della provincia di Lamezia Terme, sottoposta a videosorveglianza dai carabinieri dopo la denuncia del preside, è finita ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti su minori. Atteggiamenti “scomposti”. Erano stati definiti inizialmente così, da alcuni genitori, i comportamenti della maestra. Forse racconti, fantasie di ...

Botte e minacce di morte! Per 15 anni picchiata dal marito anche davanti alle bimbe : Per anni un 44enne moldavo ha picchiato la moglie, anche quando era incinta, e anche davanti alle loro figlie piccole. La minacciava di morte o di sfregiarla con l'acido se avesse deciso di lasciarlo. Al termine di una articolata indagine condotta dalla squadra mobile della questura di Perugia è stato contestato all'uomo il reato di maltrattamenti in famiglia. Per 15 anni la vittima, anche lei moldava, avrebbe subito in silenzio gli abusi ...

Napoli - minacce e Botte al vicino di casa perché transessuale. Arrestato 39enne : Minacciava e picchiava il vicino di casa perché transessuale. Un 39enne di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dei vicini di casa, un transessuale 29enne e la compagna 58enne. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva il ragazzo transessuale 29enne con un bastone chiodato di 90 centimetri. La moglie, 34enne, ...

Minacce e Botte al vicino trans - arrestato un 39enne : Insulti, Minacce verbali e sui social, fino alle botte. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri arrestano un 39enne.

Monza - Botte e minacce alla moglie dopo un aborto spontaneo : allontanato 27enne : La vita d'inferno per una 43enne brianzola è cominciata nel giugno del 2017: la perdita del figlio che aspettava – a causa di un aborto spontaneo – ha segnato profondamente la relazione della donna con il marito, un egiziano di 27 anni. Proprio nel momento più difficile da superare, l’uomo non ha mostrato nessuna comprensione colpevolizzandola. Quindi ha iniziato a mettere in pratica una lunga serie di vessazioni che hanno portato nelle scorse ...