Ambiente | progetto PFU Zero | a Gaeta raccolti oltre 3 200 kg di pneumatici fuori uso

Ambiente : rischio estinzione per la trota mediterranea - al via un progetto UE per salvarla : Una specie vulnerabile in tutta Europa e a rischio estinzione in Italia: è quella della trota mediterranea, una volta molto diffusa nei bacini fluviali di molte regioni ed oggi minacciata da diversi fattori di origine umana rischia di sparire per sempre. Tutto questo a danno del nostro patrimonio di biodiversità e dell’equilibrio degli ecosistemi naturali tipici del nostro Paese. Per scongiurare questo rischio è nato “Life ...